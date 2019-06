Incepe procesul Belina. Sevil Shhaideh si ceilalti inculpati resping acuzatiile DNA: Nu inteleg ce fapta am savarsit!

Acuzatiile DNA

La inceputul sedintei, magistratul Bogdan Alexandru Dari le-a citit celor judecati in acest caz drepturile si i-a intrebat care este pozitia procesuala. In cazul in care inculpatii recunosc acuzatiile, acestia pot beneficia de reducerea cu o treime a sentintei, in cadrul unei proceduri simplificate de judecata.," spune Adrian Gadea. A fost de acord sa dea o declaratie de inculpat la urmatorul termen."Cu toata stima, va rog sa imi permiteti ca eu nici pana astazi, dupa ce am citit, am discutat cu doamna avocat,. Nu recunosc, nu solicit procedura simplificata," a spus si fostul vicepremier Sevil Shhaideh.Ea a explicat ca vrea sa dea declaratii in acest caz, la unul din termenele viitoare.La termenul de astazi au lipsit avocatii institutilor publice implicate in acest proces: ANAF, Apele Romane si CJ Teleorman.Dosarul a ajuns in instanta in iunie 2018, dar a fost in procedura de Camera Preliminara pana acum.In Dosarul Belina sunt judecate cinci persoane, respectiv:- fostul vicepremier Sevil Shhaideh, la data presupuselor fapte secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii;- Ionela Stoian, fost director in acelasi minister;- Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman;- Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria;- Rodica Gusa, asistent registrator in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria.In rechizitoriul intocmit, procurorii arata ca, in anul 2013, "prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice", parti din Insula Belina si Bratul Pavel (cu suprafata de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate in albia minora a Dunarii, "au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private (Tel Drum - n.red.) ".