Inculpatii din dosarul Belina se pregatesc pentru testul cu detectorul de minciuni

Politicieni de top, audiati

"Vreti testul cu poligraful?"

Ziare.

com

Judecatorul Bogdan Alexandru Dari de la Tribunalul Bucuresti a audiat la termenul de marti trei martori, functionari in Ministerul Mediului si la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria.Pentru ca audierile au fost rapide, au durat aproape 3 ore, in conditiile in care alte sedinte durau 5-6 ore, judecatorul l-a intrebat pe secretarul de stat: "Imbracat intr-un costum bleumarin, elegant, Gadea ascultase cuminte declaratiile anterioare pe ultimul rand al salii de judecata: "Nu azi, domnule presedinte."In ajutorul lui a sarit avocatul, care a spus ca clientul sau ar vrea sa fie audiat la un termen in care nu sunt audiati si martorii, deoarece declaratia sa este mai lunga.," a stabilit magistratul Dari.Gadea este cunoscut in mass-media ca fiind "urmasul" lui Liviu Dragnea la sefia CJ Teleorman.Judecatorul a aratat ca la unul dintre termenele viitoare o sa fie audiati ca martori si fostul premier Victor Ponta si fostul ministru al Dezvoltarii, Vasile Dancu."Sa vedem daca-i audiem in acelasi timp cu martorii care lucrau la Secretariatul General al Guvernului," a spus judecatorul. El a reiterat ca termenele in acest proces sunt de 2 saptamani, iar in prima parte a lunii decembrie vor fi saptamanale: pe 3 si pe 10 decembrie.Inainte de a declara sedinta inchisa, magistratul i-a intrebat pe ceilalti inculpati daca sunt de acord sa faca un test cu poligraful, cu detectorul de minciuni, daca va dispune aceasta proba.Avocatii lui Adrian Gadea si ai Ionelei Stoian, fost director in Ministerul Dezvoltarii, au precizat ca clientii lor vor sa se supuna acestui test.Si fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier al premierului Viorica Dancila, a aratat ca este de acord sa faca acest test, dar ca are probleme medicale.," a explicat avocata Flavia Teododosiu, care o reprezinta pe Shhaideh.Alte doua inculpate din acest caz, Rodica Gusa si Mariana Gheorghiu, asistenti registratori la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, judecate pentru fals intelectual, au declarat la termenul din 20 septembrie ca sunt de acord cu testul poligraf, in cazul in care aceasta proba ar fi dispusa.