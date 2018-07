Prin noul Cod Penal, ministrii si parlamentarii s-au pus la adapost de DNA. Cum scapa Sevil Shhaideh in Dosarul Belina

Foto: Senat.ro

Cazul Sevil Shhaideh

Ziare.

com

Modificarile au fost adoptate marti, in Senat, cu 74 de voturi pentru, 28 de voturi impotriva si noua abtineri . Pe pagina Senatului a fost postata propunerea legislativa votata si adresa prin care aceasta este trimisa la Camera Deputatilor.In cazul infractiunii de abuz in serviciu, mai apare un nou alineat, potrivit caruia abuzul in serviciu nu se aplica in cazul elaborarii, emiterii si aprobarii actelor adoptate de Parlament sau Guvern.Unul dintre cei care vor beneficia de aceasta prevedere este fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier al premierului Viorica Dancila. Shhaideh a fost trimisa in judecata sapatamana trecuta in Dosarul Belina, fiind acuzata de abuz in serviciu comis in perioada in care a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).Ancheta in acest caz priveste modul in care insula Belina si bratul Pavel au ajuns in administrarea firmei Tel Drum.In perioada 23 septembrie 2013 - decembrie 2013, in calitate de secretar de stat, Sevil Shhaideh "a initiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare si a prezentat Guvernului pentru aprobare un proiect de hotarare de guvern, precum si nota de fundamentare pe care a semnat-o, in calitate de initiator".Pe baza acestor acte, s-a aprobat transmiterea unor parti din Insula Belina si Bratul Pavel catre domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman.Procurorii sustin ca Shhaideh cunostea ca in acest mod intocmeste acte care incalca o serie de dispozitii legale.