"Sevil Shhaideh a fost trimisa in judecata in Dosarul Belina"

Intr-un comunicat de presa remis miercuri de DNA, se arata ca toti inculpatii din dosarul Belina au fost trimisi in judecata, in stare de libertate.Astfel, s-a dispus trimiterea in judecata pentru: Sevil Shhaideh, Ionela Stoian (fosta Vasile), Ionut Adrian Gadea, Sanda Mariana Gheorghiu si Rodica Gusa.Shhaideh era la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (M.D.R.A.P.) . Aceasta a fost trimisa in judecata sub aspectul savarsirii infractiunii dedaca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cuStoian Ionela (fosta Vasile), la data faptei director in cadrul M.D.R.A.P - sub aspectul savarsiriidaca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave;Gadea Adrian Ionut, la data faptei presedinte al C.J. Teleorman, sub aspectul savarsirii, in forma complicitatii, a infractiunilor de:daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit sidaca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave;Gheorghiu Mariana Sandu, asistent registrator principal in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, sub aspectul savarsirii infractiunii deGusa Rodica, asistent registrator in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, sub aspectul savarsirii infractiunii de(trei acte materiale).Procurorii arata in rechizitoriu ca "in anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel (cu suprafata de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate in albia minora a Dunarii,, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptata H.G. 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost incalcate o serie de dispozitii legale".Procurorii argumenteaza ca fiind situatie in albia minora a Dunarii, Insula Belina si Bratul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii si al Constitutiei, deci prin urmare nu puteau fi trecute in proprietatea vreunui consiliu judetean prin hotarare de guvern, ci doar prin lege."Concret, in perioada 23 septembrie 2013 - decembrie 2013, in calitate de secretar de stat, inculpata Shhaideh Sevil a initiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare si a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotarare de guvern (ce se va numi H.G. 943/2013), precum si nota de fundamentare pe care a semnat-o, in calitate de initiator. Pe baza acestor acte s-a aprobat transmiterea unor parti din Insula Belina si Bratul Pavel catre domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman. Aceasta, in conditiile in care inculpata cunostea ca in acest mod intocmeste acte care incalca o serie de dispozitii legale, respectiv:- art. 136 alin. 3 din Constitutia Romaniei,- art. 3 din Legea apelor 107/1996,- art. 3 alin. 2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,- anexa 2 din O.U.G. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane",- art. 38 alin. 2, alin. 3, art. 30 alin. 2 si art. 77 din Legea 24/2000- art. 860 alin. 3) teza intai din Codul civil", potrivit DNA.Potrivit procurorilor DNA, prin infractiunile savarsite de catre inculpatii Sevil Shhaideh, Gadea Adrian Ionut si Stoian Ionela s-au cauzat urmatoarele prejudicii:1. un prejudiciu statului roman de:, reprezentand valoarea totala a celor doua bunuri (Insula Belina si Bratul Pavel) iesite din patrimoniul statului roman;(echivalent a 50 % din suma provenita din cele trei contracte de inchiriere care trebuia incasata de bugetul de stat in perioada 16 ianuarie 2014 - 23.04.2018;2. un prejudiciu Administratiei Nationale "Apele Romane" de, echivalent a 50% din suma provenita din cele trei contracte de inchiriere care trebuia incasata de aceasta institutie in calitate de titular al dreptului de administrare a imobilelor."Patrimoniul statului - care difera de cel al unei unitati administrativ teritoriale - a fost vaduvit de doua bunuri imobile ce ii apartinusera si care i-au iesit din proprietate in favoarea judetului Teleorman respectiv: Insula Belina cu valoare de inventar 2.787.800 lei si Bratul Pavel cu valoare de inventar de 450.000 lei (valoarea totala a celor doua bunuri imobile iesite din patrimoniul statului fiind de 3.237.800 lei) ", au explicat procurorii.In plus, se adauga un alt prejudiciu rezultat din incheierea ilegala a 3 contracte de inchiriere intre CJ Teleorman pe de o parte si o sicietata comerciala si o alta persoana pe de alta parte.Astfel, statul roman si A.N.A.R nu au incasat chiria ce li se cuvenea, insa judetul Teleorman a obtinut un folos patrimonial de 3.237.800 lei, cat reprezinta valoarea totala a celor doua bunuri imobile intrate in patrimoniul lui si un folos patrimonial in cuantum de 496.252,668 lei, echivalentul sumei provenind din contractele de inchiriere, sarcini ale imobilelor, arata DNA."In vederea repararii pagubei produse prin infractiuni si pentru garantarea executarii cheltuielilor judiciare, in cauza s-a dispus instituirea masurilor asiguratorii asupra bunurilor inculpatilor SEVIL SHHAIDEH, STOIAN (fosta Vasile) IONELA si GADEA ADRIAN-IONUT", precizeaza procurorii.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.