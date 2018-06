Sevil Shhaideh scapa de mare parte din sechestrul pus pe averea sa in dosarul Belina

Ziare.

com

"Admite contestatia formulata de Shhaideh Sevil impotriva masurilor asiguratorii. Infirma in parte ordonanta contestata si revoca corespunzator masurile asiguratorii instituite de procuror asupra tuturor bunurilor inculpatei, in sensul ca suma totala (in vederea repararii pagubei produse prin infractiuni si pentru garantarea executarii cheltuielilor judiciare) avuta in vedere se micsoreaza de la 3.804.282,39 lei la 566.482,39 lei. Definitiva", se arata in decizia tribunalului.Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), este cercetata in dosarul "Belina" pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave.Procurorii DNA sustin ca, in 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din insula Belina si Bratul Pavel, situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, iar, dupa doar cateva zile, cele doua proprietati, cu suprafata de 278,78 de hectare si, respectiv, 45 de hectare, au fost inchiriate tot ilegal unei firme private, pentru realizarea transferului de proprietate fiind adoptata HG 943/2013, act cu caracter individual, prin care au fost incalcate o serie de dispozitii legale.