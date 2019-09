Cazul Belina: Instanta respinge solicitarea lui Sevil Shhaideh, care voia audierea lui Grebla, Nicolicea sau Varga

Ziare.

Printre martorii aprobati de instanta se numara mai multi functionari si consilieri din ministerele implicate in elaborarea hotararii de guvern prin care insula Belina si bratul Pavel, situate in albia minora a Dunarii, au trecut din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman.Ulterior, insula a fost inchiriata firmei Tel Drum si era locul preferat de pescuit al lui Liviu Dragnea.Instanta a mai aprobat audierea fostului prefect de Teleorman, Liviu Dumitrascu.Printre martorii respinsi ca "neutili" cauzei sunt mai multi fosti ministri si secretari de stat din Cabinetul Victor Ponta: fostul ministru al Mediului, Lucia Varga, fostul ministru delegat al Bugetului, Liviu Voinea - in prezent viceguvernator BNR, fostul judecator CCR, Maya Teodoroiu - in prezent agentul CEDO al Romaniei, avocata Ingrid Mocanu, fostul secretar general al Guvernului, Eugen Nicolicea, si fostul judecator CCR, Toni Grebla, in prezent secretar general al Guvernului.Lista intreaga a martorilor acceptati si respinsi de instanta, pe portalul Tribunalului Bucuresti. Procesul in acest caz continua pe data de 24 septembrie, cand vor fi audiati primii martori trecuti in rechizitoriu.