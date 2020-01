Ministerul Energiei cere inlocuirea lui Sevil Shhaideh in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom

Ziare.

"Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in numele statului roman, in calitate de actionar care detine un numar de 11.690.694.418 actiuni, reprezentand 20,6389% din capitalul social al OMV Petrom (...) solicita Directoratului convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, pentru dezbaterea si aprobarea urmatoarelor subiecte: 1. Revocarea doamnei Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom", se arata in convocator.Pe punctul doi al ordinii de zi se afla alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere al companiei, fara insa a fi precizat vreun nume.Totodata, actionarii vor stabili si durata mandatului noului membru. Ministerul propune ca aceasta sa fie durata ramasa neexecutata din mandatul predecesorului, respectiv 28 aprilie 2021. Sevil Shhaideh fusese numita membru in Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom , membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale companiei, in octombrie 2017, ca urmare a renuntarii lui Mihai Busuioc la mandatul in aceste functii.OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,9985%, iar 18,35% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.