OMV Petrom a convocat actionarii ca sa o revoce pe Sevil Shhaideh din Consiliul de Supraveghere al companiei

Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu, a solicitat luna aceasta OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii lui Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere, argumentand ca "actionariatul roman al OMV Petrom nu trebuie sa-si permita sa mentina in asemenea pozitii de decizie persoane cu abordari discutabile".In locul sau va fi numit un nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom "ca urmare a revocarii doamnei Sevil Shhaideh din pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom", arata un raport transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti.Pe ordinea de zi se afla totodata si aprobarea duratei mandatului noului membru numit al Consiliului de Supraveghere pentru durata ramasa din mandatul acordat fostului vice-premier ca urmare a revocarii acesteia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.De asemenea,ca urmare a renuntarii de catre acestia la mandatele de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, care detine, a cerut in ianuarie directoratului companiei revocarea fostului vicepremier Sevil Shhaideh din Consiliul de Supraveghere al companiei, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB)."Am solicitat OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii doamnei Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere. OMV Petrom este un jucator important pe piata de energie romaneasca si europeana, iar statul roman, care detine aproape 21% din capitalul social al acestei companii, trebuie sa ia decizii care sa nu afecteze capitalul de imagine si performantele economice ale companiei", scria ministrul Virgil Popescu pe pagina de Facebook, pe 11 ianuarie.El precizeaza ca unul dintre obiectivele mandatului sau este acela de a sustine in functii importante ale institutiilor din subordinea sa ""."Actionariatul roman al OMV Petrom nu trebuie sa-si permita sa mentina in asemenea pozitii de decizie persoane cu abordari discutabile si care au facut parte dintr-o guvernare care a adus grave prejudicii economiei romanesti", adauga oficialul.Sevil Shhaideh a fost prima propunere de premier a lui Liviu Dragnea, in decembrie 2016, dar a fost respinsa de presedintele Klaus Iohannis. In 2017, ea a ocupat functia de vicepremier.In iunie 2018, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispuscomis in perioada in care a fost secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).OMV Petrom a anuntat in octombrie 2017 numirea fostului vicepremier in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, dar si in alte doua comitete.