Cum a schimbat Brexit raportul de forte din Parlamentul European: PPE creste, iar Socialistii si Renew scad

Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan arata ca Grupul PPE (Partidul Popular European) a castigat 5 membri si va avea de-acum 187 de membri (fata de 182).In acelasi timp, Grupul Socialistilor a pierdut 6 membri si va avea 148 de membri (fata de 154).Mai mult, Grupul Renew a pierdut 11 europarlamentari si va avea 97 de membri, fata de 108 membri cat a avut inainte, arata Siegfried Muresan intr-o postare pe Facebook Potrivit europarlamantarului, cele trei mari grupuri din Parlamentul European (PPE, Socialistii si Renew) au in continuare majoritate absoluta, dar raportul de forte in cadrul acestei majoritati este schimbat in favoarea PPE si in defavoarea celor doua grupuri."Este un lucru bun pentru Romania fiindca delegatia Partidul National Liberal este una dintre cele mai puternice si mai influente delegatii nationale din Grupul PPE. Cu cat Grupul PPE este mai mare, cu atat vocea Romaniei se aude mai puternic la Bruxelles," conchide Siegfried Muresan.