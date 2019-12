Lucrurile bune ale anului 2019

Siegfried Muresan este europarlamentar, vicepresedinte al Comisiei de Buget din PE, purtator de cuvant al PPE si membru PNL.

2019 mi-a dat posibilitatea sa revin in fata voastra si sa va cer votul pentru un nou mandat de europarlamentar. Totul a inceput in luna martie, cand Partidul National Liberal m-a desemnat pe pozitia a treia pe lista pentru alegerile europarlamentare.A urmat o campanie frumoasa, in care am vizitat zeci de localitati din peste jumatate din judetele tarii si in care m-am intalnit cu sute de mii de oameni.Am castigat alegerile europarlamentare, ceea ce a insemnat, consider eu, o victorie si pentru viitorul Romaniei. Spun asta deoarece voi ati ales la alegerile europarlamentare candidatii partidelor proeuropene, candidatii care au promis oamenilor o Romanie europeana. Ati taxat candidatii care au criticat Europa si care si-au propus indepartarea tarii de Uniunea Europeana. Acest lucru il consider o mare victorie pentru viitorul european al Romaniei.Tot in ziua alegerilor ati fost chemati sa va exprimati opinia la Referendumul initiat de presedintele Klaus Iohannis pentru apararea statului de drept. La acel referendum, ati spus aproape in unanimitate ca vreti ca in Romania sa se respecte statul de drept si sa se respecte independenta justitiei. Acest referendum va ramane in istoria tarii noastre pentru ca a fost momentul in care voi, poporul roman, ati spus clar: nu toleram atacurile la justitie, vrem o tara in care domneste legea!Au trecut alegerile din luna mai, iar eu m-am apucat imediat de treaba in Parlamentul European. In luna iunie, am fost ales vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European. Am candidat si am obtinut aceasta functie fiindca stiu ca, de la conducerea Grupului PPE - cel mai mare grup politic din Parlamentul European - pot lupta mai bine in interesul Romaniei.Am fost ales in luna septembrie si presedinte al Delegatiei Parlamentului European pentru relatia cu Republica Moldova. Iar prioritatea mea la conducerea delegatiei este si va fi apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeana. Fiindca noi, europarlamentarii romani, trebuie sa fim principalii aparatori ai intereselor fratilor nostri de peste Prut in Europa.Au trecut doar cateva luni din noul mandat al Parlamentului European, dar vin in fata voastra deja cu rezultate concrete obtinute atat pentru Romania, cat si pentru Republica Moldova. Mai intai, am solicitat inca din prima luna a noului mandat si am obtinut 8,19 milioane de euro pentru despagubiri in urma inundatiilor care au afectat nord-estul Romaniei in vara anului 2018.Apoi, am obtinut alocarea a 25 de milioane de euro din Bugetul UE de anul viitor catre Programul "DiscoverEU". Prin acest program, tinerii de 18 ani din Romania si din toata Europa pot calatori gratuit cu trenul in tarile UE timp de pana la o luna.Nu in ultimul rand, am obtinut cresterea alocarilor pentru Vecinatatea estica, inclusiv Republica Moldova, in bugetul de anul viitor. De asemenea, am solicitat si ma voi lupta in continuare ca, in viitorul Buget multianual al Uniunii Europene post-2020, 50% din fondurile europene alocate Republicii Moldova sa mearga catre investitii in conectivitatea energetica si de transport. In felul acesta, ajutam Republica Moldova sa scape de dependenta energetica fata de Federatia Rusa.Finalul de an a venit cu alte noi reusite. La Congresul Partidului Popular European de la Zagreb, am fost ales vicepresedinte al PPE in urma votului a peste 300 de delegati din 33 de tari europene. Am spus atunci si o spun si acum: in mandatul meu de vicepresedinte, voi lupta in primul rand ca Partidul Popular European sa fie partidul care contribuie decisiv la intarirea Romaniei in Uniunea Europeana.Tot finalul de an a adus o noua runda de alegeri. De data aceasta, am fost chemati la urne sa votam noul presedinte al Romaniei. Noi, Partidul National Liberal, am sustinut realegerea presedintelui Klaus Iohannis. Eu am facut parte din echipa de campanie a Partidului National Liberal pentru sustinerea presedintelui Iohannis si am avut alte doua luni pline: cu munca in Parlamentul European de luni pana vineri si cu weekend-uri incarcate cu evenimente de campanie in toata tara. Am fost din nou in toate colturile tarii si m-am intalnit din nou cu sute de mii dintre voi.Munca din a doua campanie a anului a dat, de asemenea, roade. Am inregistrat cea mai mare victorie a dreptei si cea mai mare infrangere a PSD din istoria alegerilor prezidentiale. A fost o victorie pentru toti romanii cinstiti.2019 a fost si anul in care noi, Partidul National Liberal, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis, am reusit sa aducem Europa mai aproape de Romania si am luptat pentru cele mai mari victorii ale romanilor la nivel european.In martie 2019, am organizat la Bucuresti Summitul Liderilor Locali si Regionali ai Partidului Popular European. Au fost prezenti peste 3.000 de primari si alesi locali din toate colturile Europei. Au vazut Bucurestiul, s-au intalnit cu primarii nostri liberali, au vazut ce lucruri bune au facut primarii nostri in orasele lor, au ramas in legatura si vor colabora pe viitor.Pe 9 mai 2019, de Ziua Europei, am organizat la Sibiu Summitul Partidului Popular European unde au participat sefii de stat si de guverne din PPE. Summitul PPE, alaturi de Summitul Consiliului European de la Sibiu din aceeasi zi, au fost cele mai reusite evenimente din timpul Presedintiei romane a Uniunii Europene. La Sibiu, toti liderii europeni au vazut Romania asa cum este ea, o tara proeuropeana, o tara primitoare.O alta reusita a noastra, a europarlamentarilor Partidului National Liberal din Grupul PPE, a fost negocierea unei majoritati in Parlamentul European pentru sustinerea Laurei-Codruta Kovesi la functia de procuror-sef european. Voturile europarlamentarilor PNL au inclinat decisiv balanta, iar doamna Kovesi a devenit in luna februarie candidatul oficial al Parlamentului European la functia de procuror-sef european. Ulterior, si datorita sustinerii sefilor de state si de guverne ai PPE, doamna Kovesi a fost aleasa oficial primul procuror-sef european. Desigur, meritul principal este al doamnei Kovesi, fiindca a fost cel mai bun candidat pentru aceasta pozitie.2019 a fost un an bun care ne-a mai adus, dincolo de toate lucrurile prezentate mai sus, si un nou Guvern. Guvernul condus de prim-ministrul Ludovic Orban este un guvern proeuropean, de centru-dreapta, in care am incredere ca va conduce tara pentru binele oamenilor.Urmeaza un an 2020 cel putin la fel de interesant: cu inca doua randuri de alegeri in Romania si cu negocieri finale la Bruxelles privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene. Anul acesta, oamenii au ales Klaus Iohannis si Partidul National Liberal. Anul 2020 este anul in care va trebuie sa dovedim oamenilor ca au facut alegerea corecta.Pe mine ma veti vedea ca si anul aceasta: de luni pana vineri voi fi la Bruxelles sau Strasbourg, unde ma voi implica in negocierile pe bugetul multianual al UE fiindca vreau ca Romania sa primeasca cat mai multe fonduri europene. La sfarsit de saptamana voi fi in tara, la toate evenimentele la care ma veti invita. Voua va urez un final de an cat mai bun si sa ne auzim cu bine in anul ce urmeaza!