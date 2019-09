Parlamentul European a votat un raport care aduce 8 milioane de euro in Romania, despagubiri pentru inundatii

Ziare.

Raportul a fost aprobat cu 645 voturi pentru, 18 impotriva si 30 abtineri, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri"Ajutorul provine din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) care a fost creat special pentru a sprijini statele membre si cele candidate afectate de catastrofe naturale majore", potrivit sursei citate."Am solicitat alocarea acestor bani inca din prima sedinta ordinara a Comisiei pentru Bugete din noua legislatura, fiindca am vrut ca raportul meu sa fie adoptat de urgenta, astfel incat banii sa ajunga cat mai repede in tara.Prin acest vot, transmitem un semnal clar ca, indiferent de situatie, Uniunea Europeana are la dispozitie instrumente pentru a sprijini statele membre in urma dezastrelor naturale care duc la pagube majore pentru oameni", a declarat Siegfried Muresan, miercuri, dupa votul din plen, citat in comunicat.Acesti bani vor acoperi partial cheltuielile cu operatiunile de urgenta realizate de autoritati pentru reconstructia digurilor si a infrastructurii de transport.A.D.