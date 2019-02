Se amana audierea lui Kovesi in PE? Socialistii si comunistii din LIBE au contestat procedura

In cazul in care contestarea va avea succes, atunci nu vom avea nicio audiere in aceasta dupa-amiaza

Ziare.

com

"Socialistii si comunistii din Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European au contestat procedura prin care vor fi audiati astazi cei 3 candidati pentru pozitia de Procuror European. De ce au contestat aceasta procedura? Deoarece vor sa tergiverseze si sa obstructioneze intreg procesul", a scris, marti dimineata, Muresan pe Facebook.Practic, este posibil ca audierea de marti sa nu mai aiba loc, din aceasta cauza, subliniaza europarlamentarul liberal, membru PPE."Ce va urma acum? Astazi la pranz in Comisia LIBE va avea loc un vot pe aceasta procedura. Care va fi rezultatul votului? Eu cred ca rezultatul votului va confirma aceasta procedura si vom avea audierea in aceasta dupa-amiaza, asa cum este programat si asa cum este firesc.. Eu cred ca aceasta contestare si obstructionarea socialistilor si comunistilor nu vor avea succes. Va voi tine la curent", a adaugat el.Marti ar trebui sa aiba loc audierile in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi.Pe langa Kovesi, mai candideaza Jean-Francois Bohnert din Franta si Andres Ritter din Germania.Audierea candidatilor ar trebui sa aiba loc in ordine alfabetica, astazi, intre orele 15:30 si 19:15 (incepand cu 16:30 - ora Romaniei).A.G.