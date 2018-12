Siegfried Muresan a solicitat oficial CE sa spuna daca modificarile Codului Rutier din Italia incalca legislatia europeana

Ziare.

"Conform statisticilor, peste 1,15 milioane de romani traiesc in Italia, iar multi dintre acestia conduc temporar masini inmatriculate in Romania. Impactul negativ al acestor masuri disproportionate asupra cetatenilor romani aflati in Italia ridica semne de intrebare cu privire la respectarea principiului liberei circulatii de catre autoritatile italiene", a precizat Siegfried Muresan in textul interpelarii.Muresan a mentionat ca in primele zile de la intrarea in vigoare a noilor dispozitii legislative mai multor cetateni romani aflati in Italia si posesori ale unor masini inmatriculate in Romania li s-au confiscat autovehiculele si li s-au aplicat amenzi de catre autoritatile italiene.In aceste conditii, Muresan intreaba daca "Este Comisia la curent cu modificarile legislative mentionate anterior?" si "In caz afirmativ, nu considera Comisia ca aceste modificari incalca legislatia europeana si principiile liberei circulatii?".Amintim ca dupa modificarile Codului Rurier din Italia, romanii de aici au scris sute de mesaje la postarea ambasadei Romaniei la Roma , in care isi exprima nemultumirea. Apoi, Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca ofera asistenta consulara si anunta ca a cerut clarificari de la autoritatile italiene.Vezi si Romanilor din Italia le sunt confiscate masinile. Guvernul Dancila este somat sa ia masuri