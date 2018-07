Siegfried Muresan: Guvernul genereaza inflatie aproape ca in Nigeria. Care vor fi consecintele

Ziare.

Acesta sustine, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca guvernul PSD - ALDE genereaza inflatie aproape ca in Nigeria, de la 0,6%, la 5,4% in doar un an."Guvernul PSD - ALDE a transformat economia Romaniei in una dintre cele mai instabile din regiune si cu cea mai mare rata a inflatiei din UE. Conform datelor Institutului National de Statistica publicate astazi, rata anuala a inflatiei in iunie 2018 a fost de 5,4%, in conditiile in care acum 18 luni era de 0%.In plus, intr-un singur an, mai 2017 - mai 2018, asistam la o crestere brusca de la 0,6%, la 5,4%. Aceasta evolutie a inflatiei in doar 12 luni aduce Romania la nivelul economiilor instabile precum Nigeria, exemplu cunoscut pentru inflatia brusca din ultimii ani", a declarat Muresan.Europarlamentarul a adaugat ca principala consecinta a acestei inflatii record este ca scade nivelul de trai al romanilor."Oamenii isi permit mai putine cu aceiasi bani fata de anul trecut, iar cel mai mult au de suferit romanii cu venituri mici in conditiile in care produsele de baza au printre cele mai mari cresteri de preturi", a completat el.Mai mult, a adaugat europarlamentarul, o inflatie mare si cu crestere brusca duce la scaderea investitiilor de lunga durata."Mediul de afaceri va investi mai putin in proiecte pe termen lung din cauza incertitudinii veniturilor. Consecinta este ca investitiile mai putine inseamna mai putine noi locuri de munca pentru oameni", a notat acesta.Si cresterea inflatiei nu se va opri, a avertizat Muresan."O alta veste proasta este ca inflatia va continua sa creasca. Din moment ce valoarea banilor scade, oamenii vor fi tentati sa-si consume veniturile imediat pentru a nu se devaloriza, ceea ce va genera, evident, si mai multa inflatie. Astfel, nivelul de trai al oamenilor va scadea si mai mult in contextul unei inflatii continue si in conditiile in care Guvernul deja nu mai are bani pentru cresteri artificiale de salarii", a adaugat el.Pentru a opri aceasta crestere a preturilor "care aminteste de anii '90", va fi nevoie de noi masuri macroeconomice, "precum reducerea banilor din circulatie, spre exemplu, prin cresterea dobanzii de referinta, ceea ce va duce si la cresterea creditelor, iar oamenilor le va fi mai greu sa cumpere case si alte bunuri de folosinta indelungata", conform lui Muresan.Un alt efect negativ va fi faptul ca oamenii vor fi tentati sa economiseasca, ceea ce inseamna mai putina cerere, deci productie mai mica si mai putine locuri de munca generate de mediul privat, a mai spus el."Fiecare zi in care acest Guvern este la conducere inseamna o zi in plus in care Guvernul sta cu mainile in buzunarele noastre, in care oameni saracesc si au mai putine perspective.Este nevoie de un nou guvern care sa stopeze masurile falimentare, sa repare ce au stricat ultimele trei guverne si sa readuca economia la o crestere economica sustenabila, bazata pe investitii si nu pe consum", a incheiat Muresan.Amintim ca Institutul National de Statistica (INS) a transmis, miercuri dimineata, ca rata anuala a inflatiei a ajuns in luna iunie, la 5,40% . Cu toate acestea, ramane in continuare la cel mai mare nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%.A.G.