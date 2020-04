Siegfried Muresan: PE aproba alocarea a 3,3 milioane de euro pentru operationalizarea Parchetului European, condus de Kovesi

Ar trebui sa fie operational la finalul lui 2020

Ziare.

com

", a precizat Muresan, intr-o postare pe Facebook.Procurorul-sef european, Laura-Codruta Kovesi, lucreaza acum la crearea acestui nou Parchet European care trebuie sa fie functional pana la finalul anului 2020. Este nevoie de un buget adecvat pentru nevoile administrative si de staff", a scris, vineri, pe Facebook, europarlamentarul Siegfried Muresan.Acesta a precizat ca rectificarea bugetara a fost necesara pentru "a permite lansarea Parchetului European in cele mai bune conditii"."Dupa trecerea pandemiei, va fi o mare nevoie de bani in Europa. Va trebui sa folosim eficient fiecare euro din bugetul Uniunii Europene, fiecare euro din banii pe care ni-i pun la dispozitie cetatenii nostri.De aceea, trebuie sa intensificam lupta impotriva fraudei cu fonduri europene, sa ne asiguram ca niciun euro nu este pierdut sau fraudat. Pentru aceasta vom avea nevoie in anii ce urmeaza de un Parchet European deja bine pregatit.", a mai transmis Muresan.Parchetul European (EPPO), care se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului 2020, va fi o institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infractiunilor se va putea extinde in viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism.Pana in acest moment, 22 de state membre s-au alaturat Parchetului European. Cele cinci state care nu participa inca (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda si Danemarca) se vor putea alatura in orice moment.Parchetul European va avea sediul central in Luxemburg si va fi compus dintr-un procuror-sef si un colegiu de procurori din toate tarile participante. Acestia vor coordona investigatiile curente desfasurate de catre procurorii delegati in fiecare stat participant.