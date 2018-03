Siegfried Muresan: PSD si ALDE au impins Romania la cel mai mare deficit bugetar din ultimii 8 ani

Presedintele Consiliului Fiscal: Avem un deficit neobisnuit pentru primele luni ale anului

Europerlamentarul Siegfried Muresan atrage atentia ca este cel mai mare deficit bugetar din ultimii 8 ani, din 2010 incoace, cand Romania se afla in plina criza economica."Este cu atat mai grav cu cat incasarile la bugetul de stat in primele doua luni au fost cu 21,3% mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent. Drept urmare, cheltuielile bugetare au crescut, in termeni nominali, cu 38,5% fata de 2017. Iar acest lucru se intampla in conditiile in care multe masuri asumate in fata oamenilor, precum cresterea salariilor medicilor in 2018, sunt inca doar promisiuni pe hartie", afirma Siegfried Muresan intr-un comunicat remis martiMai mult, afirma europarlamentarul, toate cresterile de salarii din 2017 au fost anulate de celelalte masuri nesustenabile ale Guvernului care au dus la scaderea puterii de cumparare."Rata inflatiei a ajuns, in februarie 2018, la 4,7%. Astfel, toate bunurile si serviciile sunt, in medie, cu 4,7% mai scumpe decat anul trecut. Tot masurile Guvernului PSD - ALDE au dus la cresterea tuturor ratelor la creditele platite in lei din cauza cresterii-record a indicelui ROBOR, de la 0,84%, la 2,06%, in baza caruia se calculeaza rata dobanzii la creditele imobiliare in lei.In acelasi timp, supraacciza la carburanti introdusa de Guvern in septembrie 2017 a scumpit benzina si motorina si a generat alte scumpiri in lant la toate produsele. O alta consecinta a masurilor Guvernului PSD - ALDE este devalorizarea leului in raport cu moneda euro, ajungandu-se la un curs valutar record de 4,66 lei/euro, ceea ce a dus si ea la scumpirea in plus a produselor de import", subliniaza Siegfried Muresan.Potrivit acestuia, toate masurile populiste ale Guvernului vor fi platite de cetateni."Iar acum vine factura de platit pentru toate aceste masuri populiste ale Guvernului PSD - ALDE. Factura nu o va plati Guvernul sau politicienii vinovati de aceasta situatie, ci noi, cetatenii. Si o facem deja, chiar daca nu realizam, pentru ca, pe langa toate aceste masuri pe care le-a adoptat de cand a venit la putere, Guvernul PSD - ALDE s-a imprumutat intr-un ritm accelerat pentru a acoperi deficitul bugetar.Imprumuturile si dobanzile aferente le vom plati tot noi si generatiile viitoare multa vreme dupa ce actualii guvernanti vor pleca de la putere si ne vor lasa cu aceasta situatie economica ingrijoratoare", mai avertizeaza europarlamentarul.Si Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, a atras atentia ca Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus de obicei.Potrivit acestuia, ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii.I.O.