Siegfried Muresan, raportor al PE pentru un pact ecologic de 1.000 de miliarde de euro

In calitate de raportor, Siegfried Muresan va coordona pozitia Parlamentului European privind planul de investitii al Pactului Ecologic European propus de Comisia Europeana. Aceste plan ar urma sa genereze investitii de 1.000 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani."Succesul viitorului Pact Ecologic European va depinde de finantarea lui. De aceea, ca raportor al Parlamentului European, ma voi asigura ca planul de investitii al pactului va duce la crestere economica in paralel cu obiectivul de a ajunge la o economie neutra din punct de vedere al emisiilor. Oamenii vor sa locuiasca in orase verzi, nepoluante, dar in care sa poata gasi si locuri de munca. Prin acest pact, trebuie sa le oferim oamenilor ambele lucruri", a declarat deputatul european Siegfried Muresan."Un alt obiectiv este sa sprijinim cu prioritate tarile si regiunile mai putin dezvoltate, care au cea mai mare nevoie de finantare europeana pentru a ajunge la o economie verde. Acest lucru este foarte important pentru noi, fiindca in Romania sunt regiuni carbonifere, precum Oltenia si Valea Jiului, care nu vor putea face trecerea la o economie verde decat cu sprijin consistent de la bugetul Uniunii Europene.De aceea, este foarte bine ca, in planul de investitii al pactului, Comisia Europeana a inclus un Mecanism European al Tranzitiei Juste dedicat tocmai acestor tari si regiuni.Mecanismul va genera investitii in valoare de 100 de miliarde de euro in urmatorii 7 ani si de 143 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani, prin intermediul unor fonduri europene nerambursabile, dar si prin linii de creditare special create", a explicat Muresan, care a mentionat ca se va lupta ca fondurile europene nerambursabile din acest mecanism sa fie investite in dezvoltarea economica durabila a acestor regiuni."Trebuie sa sprijinim intreprinzatorii si intreprinderile mici si mijlocii care, mai departe, sa creeze noi locuri de munca. Nu trebuie sa mergem doar pe vechile programe de recalificare profesionala care, am vazut cu totii, nu au avut efecte de durata in trecut", a declarat europarlamentarul roman.In ceea ce priveste accesul la liniile de creditare, Muresan a anuntat ca va cere ca Romania si celelalte regiuni cu nevoie ridicata de finantare sa beneficieze de sprijin tehnic de la Comisia Europeana, de la Banca Europeana de Investitii si de la experti europeni."Experienta ne-a aratat ca tarile care vor avea cea mai mare nevoie de finantare au cea mai mica experienta in a atrage imprumuturi prin aceste tipuri de instrumente financiare. De aceea este nevoie de sprijin tehnic pentru a ne asigura ca banii ajung acolo unde intr-adevar este nevoie de ei", a mai spus eurodeputatul Siegfried Muresan."Va conta foarte mult si ce fel de surse de energie vom putea finanta in urmatorii ani. Eu voi cere la nivel european ca proiectele privind productia de energie pe gaz sa fie eligibile a fi finantate din fonduri europene. Energia pe gaz ne poate ajuta in tranzitia spre o economie verde, ceea ce este un lucru bun pentru noi fiindca Romania are resurse mari de gaz.De asemenea, trebuie sa se recunoasca la nivel european rolul pe care energia nucleara il joaca in atingerea obiectivelor climatice. Nu voi accepta ca rolul energiei nucleare sa fie pus sub semnul intrebarii in planurile Comisiei Europene", a completat eurodeputatul roman.Planul de Investitii al Pactului Ecologic European, propus de Comisia Europeana, urmareste sa mobilizeze investitii de 1.000 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani in Uniunea Europeana pentru a atinge obiectivele climatice.Cele 1.000 de miliarde de euro vor proveni din fonduri nerambursabile de la bugetul Uniunii Europene, imprumuturi ale Bancii Europene de Investitii garantate de bugetul UE, dar si din cofinantarea nationala pentru proiectele europene sau alte tipuri de imprumuturi. Pe langa componenta financiara, Planul de Investitii urmareste simplificarea regulilor europene pentru a crea un cadru usor accesibil celor care doresc sa faca investitii durabile.