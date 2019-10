Siegfried Muresan: Viorica Dancila sa spuna public ce oferta a facut companiei Volkswagen

Ziare.

Declaratia lui vine dupa ce premierul demis Dancila l-a acuzat, luni, pe Klaus Iohannis ca nu il intereseaza deloc proiectul construirii unei fabrici Volkswagen in Romania si ca nu si-a dat deloc interesul pentru acesta.Ea a explicat intr-un interviu acordat DC News ca grupul PPE, din care face parte si PNL, despre care Dancila spune ca e condus clar pe Iohannis, ar fi trimis o scrisoare prin care sustine constructia fabricii respective in Bulgaria, nu in Romania, desi noi am oferi conditii mai bune.Siegfried Muresan spune insa ca, "pentru a atrage o astfel de investitie majora, primul si cel mai important factor este ca Guvernul Romaniei sa vina cu o oferta viabila, din punct de vedere economic"."Prim-ministrul demis al Romaniei, Viorica Dancila, inventeaza vinovati in loc sa admita ca Guvernul PSD nu a facut nimic pentru a atrage compania Volkswagen in Romania. Producatorul german de automobile Volkswagen a anuntat inca de anul trecut ca este in cautarea unei destinatii in Europa de Est pentru o noua fabrica de automobile.Pentru a atrage o astfel de investitie majora, primul si cel mai important factor este ca Guvernul Romaniei sa vina cu o oferta viabila din punct de vedere economic", a declarat Siegfried Muresan intr-un comunicat transmisTotodata vicepresedintele Grupului Partidului Popular European (PPE) precizeaza ca, imediat ce compania Volkswagen a anuntat ca vrea sa deschida o fabrica in Europa de Est, i-a adresat o scrisoare publica Vioricai Dancila si i-a cerut sa faca toate demersurile pentru acest lucru."Din 16 noiembrie 2018, de cand compania Volkswagen a anuntat ca este in cautarea unei fabrici in Europa de Est si pana acum,De abia astazi, Viorica Dancila ne spune ca va incerca sa o sune pe cancelarul Germaniei, Angela Merkel.O asemenea convorbire, in acest moment, cu Viorica Dancila prim-ministru demis, nu va avea niciun rezultat. Daca o va suna acum, Viorica Dancila va fi surprinsa de raspunsul pe care il va primi.Imediat ce compania Volkswagen a anuntat, in 16 noiembrie 2018, intentia de a deschide o fabrica in Europa de Est, eu i-am adresat o scrisoare publica prim-ministrului Viorica Dancila. Anexez aici scrisoarea: http://bit.ly/2VZYTmr . Am explicat in scrisoare de ce este foarte important ca Romania sa obtina investitia Volkswagen si i-am cerut Vioricai Dancila sa faca toate demersurile pentru acest lucru.In acest context, am intrebat-o daca a avut sau a planificat sa ia contact direct, la nivelul Guvernului, cu principalii actionari ai Grupului Volkswagen. Am mai intrebat daca va pregati un plan strategic care sa aiba drept obiectiv relocarea facilitatii de productie a Grupului Volkswagen in Romania", mai afirma Siegfried Muresan.Europarlamentarul mai spune ca cel mai important factor pentru a atrage un asemenea investitor este ca Guvernul Romaniei sa vina cu o oferta viabila din punct de vedere economic."Noi, Partidul National Liberal, vom continua sa facem toate demersurile pentru a aduce compania Volkswagen in Romania. Iar primul si. Este clar ca acest Guvern demis, lipsit de credibilitate la nivel european si incompetent nu poate veni cu o astfel de oferta. Avem nevoie urgent de un nou Guvern care sa reia negocierile cu Volkswagen", precizeaza Siegfried Muresan.Nu in ultimul rand, Siegfried Muresan subliniaza ca, in cei doi ani cat a fost premier, Viorica Dancila nu a atras niciun investitor major in Romania."De doi ani de cand Viorica Dancila este prim-ministru, Bulgaria ne depaseste constant. Bulgaria este cu jumatate de picior in zona euro datorita politicilor fiscale si monetare mai bune, in timp ce Romania mai indeplineste doar 1 din cele 5 criterii principale de aderare la zona euro. Guvernul Bulgariei este laudat in raportul Mecanismului pentru Cooperare si Verificare, in timp ce Guvernul Romaniei este criticat.Marile investitii au ocolit Romania. Compania BMW, spre exemplu, a ales sa deschida o fabrica la Debrecen in Ungaria, la 30 de kilometri de granita cu Romania", mai precizeaza vicepresedintle Grupului Partidului Popular European (PPE).