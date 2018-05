Vicepresedintele Comisiei de Buget din PE: Toti indicatorii arata inceputurile unei noi crize in Romania

Guvernul PSD - ALDE nici nu vrea, nici nu poate sa aduca Romania inapoi la stabilitate economica. Toti indicatorii arata inceputurile unei noi crize.

"Datele Institutul National de Statistica (INS) publicate astazi arata ca Produsul Intern Brut (PIB) din primul trimestru al anului 2018 a inregistrat acelasi nivel ca in trimestrul IV din 2017. Cauza acestei stagnari bruste a economiei, dupa ce anul trecut am avut o crestere economica de 6,9%, o gasim in totalitate la politicile economice si fiscale ale guvernelor PSD - ALDE.Guvernul PSD - ALDE a taiat cheltuielile cu investitiile, a folosit toti banii disponibili in buget si, in plus, s-a si imprumutat in numele romanilor pentru a implementa politici de crestere a consumului. Consecinta a fost, bazata doar pe incurajarea consumului, care a stagnat brusc in momentul in care consumul nu a mai putut sa compenseze lipsa investitiilor in infrastructura, slaba productie interna si atragerea de investitori", sustine europarlamentarul intr-un comunicat remis Ziare.com.Muresan, care este v icepresedintele Comisiei de Buget a Parlamentului European , sustine ca in Romania nu este posibila o crestere economica sanatoasa fara reforme structurale si investitii, iar coalitia condusa de Dragnea si Tariceanu a incercat pana acum, fara succes, sa rescrie legile economiiei."Am spus inca din momentul in care Guvernul PSD - ALDE a anuntat programul sau de guvernare ca nu poti avea o crestere economica pe termen lung daca nu faci reforme structurale, daca nu investesti in economie si te bazezi doar pe consum. Acelasi semnal de alarma l-a tras si Comisia Europeana in toate prognozele macroeconomice dedicate tarii noastre din ultimul an. Astazi avem dovada caIn plus, in conditiile in care inflatia a crescut la un nivel record de 5,2%, iar deficitul in primele trei luni a crescut si el la 4,5 miliarde de lei, de la un excedent de 1,5 miliarde de lei anul trecut,Guvernului ii va fi mult mai greu acum sa implementeze reformele structurale si sa creasca investitiile, chiar daca ar vrea acest lucru, pentru ca a cheltuit banii romanilor pe cresterea consumului.Toti indicatorii macroeconomici - inflatie, deficit, datorie publica, cursul valutar - arata rau de la venirea Guvernului PSD - ALDE la guvenare. Singurul indicator cu care Guvernul lui Liviu Dragnea se lauda era cresterea economica. Acum si acest indicator s-a inrautatit, dovada ca nu poti sa ai crestere economica pe termen lung fara stabilitate macroeconomica.De aceea, cer din nou demisia Guvernului PSD - ALDE. Avem nevoie de un nou guvern care sa implementeze reformele structurale necesare revenirii la o crestere economica sustenabila si sa evite declansarea unei noi crize economice", se mai arata in comunicatul semnat de Muresan.Citeste si: CE a propus bugetul multianual. Siegfried Muresan: Pentru Romania e un lucru nu doar ingrijorator, ci grav