Desi nu e in zona euro, Romania va beneficia de Fondul Monetar European. Cum va functiona sistemul

Raportul cuprinde si amendamentul deputatului european Siegfried Muresan, prin care cere ca la FME sa poata participa si statele membre ale Uniunii Europene care inca nu fac parte din zona euro, dar si-au asumat aderarea la zona euro in tratatul de aderare, cum este cazul Romaniei."Infiintarea Fondului Monetar European a fost propusa initial cu scopul de a proteja statele din zona euro de o eventuala noua criza economica si financiara, cum a fost cazul celei din Grecia.Din momentul in care s-a pus in discutie acest fond, am spus foarte clar ca el trebuie sa fie deschis si statelor UE care nu sunt membre ale zonei euro, dar si-au asumat aderarea la moneda unica, asa cum este cazul Romaniei.Astfel, prin adoptarea amendamentului meu, pozitia oficiala a Parlamentului European este ca", a declarat deputatul european Siegfried Muresan, raportor al Grupului PPE pe raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea FME.Potrivit acestuia,, dar, in schimb, statele trebuie sa adopte programe de reforma economica pentru a evita intrarea in criza si pentru a reveni la cresterea economica."Cu toate acestea, nici Uniunea Europeana, niciun alt instrument fiscal sau bugetar nu poate inlocui responsabilitatea pe care o au statelor membre la nivel national asupra disciplinei fiscal-bugetare", a mai spus Muresan.Raportul preliminar adoptat miercuri este pozitia politica oficiala a Parlamentului European (PE) privind infiintarea FME. Raportul urmeaza a fi adoptat formal si in plenul PE.Ulterior, Consiliul de Ministri al Uniunii Europene urmeaza sa ajunga la un consens privind cadrul legal al FME, tinand cont si de pozitia politica a PE. Dupa ce Consiliul ajunge la un acord in unanimitate, Parlamentul European va trebui sa adopte sau sa respinga decizia Consiliului.I.O.