Reuters: Guvernul Orban il va propune chiar azi comisar european pe Siegfried Muresan

Ziare.

com

"O scrisoare catre Bruxelles va fi trimita mai tarziu azi sau miercuri dimineata devreme," a declarat pentru Reuters un oficial de rang inalt apropiat de procesul nominalizarii."S-a decis ca Muresan e propunerea Romaniei", a spus alt oficial pentru aceeasi sursa.Intreaga Uniune Europeana asteapta de la noul guvern de la Bucuresti sa numeasca urgent un comisar din partea Romaniei.Asta dupa ce trei propuneri ale Vioricai Dancila (Rovana Plumb, Dan Nica si Victor Negrescu) au fost respinse la Bruxelles in diverse faze ale procesului de desemnare a noii Comisii Europene.Daca Ursula von der Leyen devine sau nu presedinte al Comisiei Europene in acest an depinde de capriciile politicii romanesti, scria saptamana trecuta Politico , intr-un amplu articol intitulat "Europa sta dupa Romania".Muresan, in varsta de 38 de ani, este europarlamentar din 2014 si vicepresedinte al grupului PPE. El a fost membru al Partidului Miscarea Populara condus de fostul presedinte Traian Basescu si a aparut des in campanie alaturi de Orban si actualul presedinte Klaus Iohannis, sustinut de PNL. Muresan a declarat pentru Politico ca nu doreste sa comenteze o eventuala nominalizare.B.B.