Siegfried Muresan: Cer Guvernului sa negocieze o functie de vicepresedinte al Comisiei Europene. Avem argumente!

"Romania are sansa de a obtine un portofoliu foarte important in viitoarea Comisie Europeana, avand in vedere conjunctura europeana favorabila tarii noastre", este convins Siegfried Muresan, recent ales vicepresedinte al Partidului Popular European (PPE), castigatorul alegerilor din 26 mai."Vedem cum, saptamana aceasta, in toate functiile importante din Uniunea Europeana au fost desemnati candidati din statele membre vechi, din vestul Europei. Germania a primit presedintia Comisiei Europene, Belgia, presedintia Consiliului European, Italia, presedintia Parlamentului European, Franta a primit conducerea Bancii Centrale Europene, iar Spania, functia de Inalt Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate.De aceea, daca va trece de votul Parlamentului European, presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va avea obligatia de a balansa acest dezechilibru geografic in interiorul Comisiei Europene, adica sa acorde portofolii importante noua, tarile din Europa de Est.Inclusiv presedintele in functie al Consiliului European, Donald Tusk, a subliniat ieri nevoia ca Europa de Est sa primeasca functii-cheie la nivel european", a argumentat Siegfried Muresan, citat intr-un comunicat remisvineri.Mai mult, acesta reaminteste ca "".Astfel, "", subliniaza Siegfried Muresan.Pe scurt, conjunctura ar fi mai mult decat favorabila Romaniei, considera europarlamentarul liberal." (...) Faptul ca", explica Siegfried Muresan.In acelasi timp, acesta reaminteste ca la nivelul Parlamentului European alesii romani au obtinut functii de conducere, inclusiv in comisii, "datorita votului acordat de alegatori, dar si pentru ca ne-am demonstrat competenta in fata colegilor si am stiut sa negociem"."Asadar, se pot obtine functii importante pentru Romania la nivel european, in plus, toate argumentele de mai sus sunt de partea noastra!", conchide Siegfried Muresan.Comisia Europeana a fost infiintata in 1958, are sediul la Bruxelles si rolul sau este de "a apara interesul general al UE, propunand acte legislative, asigurand respectarea acestora si implementand politicile si bugetul UE".Conducerea politica este exercitata de o echipa formata din, in fruntea carora se afla presedintele Comisiei. Acesta decide de ce domeniu politic raspunde fiecare comisar.Colegiul comisarilor este alcatuit din presedintele Comisiei, cei, Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate si 21 de comisari, fiecare responsabil pentru un portofoliu.Presedintelele CE este nominalizat in Consiliul European si apoi votat in Parlamentul European. In prezent candideaza pentru aceasta functieLa randul sau, ". Lista persoanelor nominalizate trebuie sa fie aprobata de liderii nationali in cadrul Consiliului European", se arata pe site-ul Comisiei Europene."Fiecare candidat se infatiseaza apoi in fata Parlamentului European, pentru a-si prezenta viziunea si pentru a raspunde la intrebari. Echipa formata din candidatii nominalizati este apoi. In cele din urma, Consiliul European decide, cu majoritate calificata, numirea in functie a comisarilor", se mai precizeaza pe site-ul Comisiei Europene Sigfried Muresan a dezvaluit recent ca Romania putea sa detina presedintia Parlamentului European, dar a ratat ocazia din cauza PSD , partid lipsit de credibilitate in plan european.Pe de alta parte, Romania va trebui sa negocieze si postul de comisar european. In timp ce fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a subliniat ca la acele negocieri Romania ar trebui sa prezinte si un proiect strategic , actualul ministru de Externe, Teodor Melescanu (ALDE), s-a aratat joi mult mai relaxat si mai sceptic, spunand ca noi am avut pana acum doua portofolii "cu foarte multi bani - Agricultura si Dezvoltare Regionala" si subliniind: "Nu sunt foarte optimist ca vom avea un portofoliu foarte gras, ca sa ma exprim asa".