Siegfried Muresan cere ca UE sa elimine tarifele vamale de import aplicate echipamentelor medicale

In acest sens, liberalul i-a trimis o scrisoare oficiala presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si comisarului european pentru Economie, Paolo Gentiloni."Este vorba de taxele vamale pe care Uniunea Europeana le aplica produselor importate din state aflate in afara Uniunii. Ridicarea sau suspendarea temporara a acestor tarife reprezinta o competenta exclusiva a Uniunii Europene, iar Comisia Europeana are capacitatea de a decide in acest sens", se arata intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com.Muresan argumenteaza, in scrisoare, ca "o astfel de masura va salva vietile cetatenilor nostri, va preveni raspandirea virusului si va sprijini statele membre in combaterea crizei"."In plus, va atenua presiunea asupra cheltuielilor publice la nivel national pentru astfel de echipamente", a mai punctat deputatul european in document.El subliniaza ca in aceasta perioada trebuie sa avem acces cat mai rapid la toate produsele medicale necesare pentru a apara cetatenii de coronavirus."Multe state membre au nevoie de mai multe echipamente de protectie si au nevoie de ele acum. O proportie semnificativa din nevoile actuale de echipamente ale pacientilor Uniunii Europene, ale personalului medical, ale muncitorilor, precum si ale autoritatilor din domeniul protectiei civile provin din import.Masura propusa de mine faciliteaza importul acestor produse din afara Uniunii Europene", a mai afirmat Siegfried Muresan.Scrisoare integrala poate fi citita aici