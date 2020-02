Siegfried Muresan: Din 2021, fondurile europene pentru Romania vor fi conditionate de independenta Justitiei

Ziare.

"Decizia pentru activarea mecanismului si pentru suspendarea sau chiar taierea unor fonduri europene nu poate fi politica, ea trebuie sa fie automata, pe baza unor criterii obiective ce tin de functionarea Justitiei. (Criteriile vor fi gata, n.r.) inainte de 1 ianuarie 2021, obiectivul este ca la momentul la care noul buget multianual intra in vigoare, la 1 ianuarie 2021, aceste criterii sa existe, sa fie adoptate, sa fie litera de lege si sa fie conditionate de acordarea tuturor fondurilor europene de la 1 ianuarie 2021", a declarat Siegfried Muresan.Raportorul european a afirmat ca incepand din 2021"Responsabilitatea mea ca om politic este sa ma asigur ca Justitia functioneaza independent, ca nu exista presiune asupra Justitiei. Ce este esential, si va fi important si pentru absorbtia de fonduri europene in viitor, este independenta Justitiei, buna functionare a Justitiei si respectarea statului de drept in Romania, fiindca va exista o corelare a fondurilor europene cu statul de drept in Romania in urmatorii 7 ani de zile, adica Guverne care au in vedere afectarea statului de drept vor risca penalitati la absorbtia de fonduri europene", a precizat Siegfried Muresan.Raportorul Parlamentului European a explicat ca mecanismul european de semnalare a incalcarii independentei Justitiei din statele membre trebuie sa fie apolitic."Modalitatea tehnica de implementare a acestui mecanism este inca in curs de negociere, dar exista o majoritate clara pentru acest mecanism. Ce este important pentru credibilitatea noastra la nivel european, si asta are un impact si asupra absorbtiei de fonduri europene, este ca Justitia in ansamblu sa functioneze, sa-si indeplineasca misiunea si sa fie credibila.Ordonanta 13 a fost un act legislativ intempestiv care in mod evident a pus in pericol echilibrul puterilor in stat, a servit clasa politica si a afectat caracterul independent si echilibrat al Justitiei. Indicatorii vor fi extrem de precisi, iar mecanismul trebuie sa fie unul apolitic si automat", a afirmat Siegfried Muresan.