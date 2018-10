Siemens va furniza energie electrica Irakului, in ciuda presiunilor lui Trump ca GE sa castige contractul

Ziare.

Reprezentanti ai grupului german, cu sediul la Munchen, si ai Ministerului irakian al Electrictatii au semnat acest acord in vederea extinderii capacitatilor energetice irakiene, au anuntat duminica Guvernul irakian si Siemens.Potrivit FT, contractul valoreaza 15 miliarde de dolari.Acordul prevede o crestere a capacitatii energetice irakiene cu 11 gigawati in urmatorii patru ani, reprezentand o dublare a capacitatii actuale, potrivit gigantului."Foaia de drum propune economii in valoare de miliarde de dolari si o productie suplimentara de electricitate 24 de ore din 24, sapte zile pe saptamana, pentru 23 de milioane de persoane", afirma Siemens intr-un comunicat.Acordul s-a aflat in pericol pana de curand, dupa ce locatarul Casei Albe Donald Trump a exercitat presiuni asupra Bagdadului sa acorde contractul GE."Angajamentul nostru fata de poporul irakian este solid. Am promis sa-i furnizam o alimentare cu energie accesibila si fiabila, sa ajutam in lupta impotriva coruptiei, sa construim scoli si spitale si sa cream mii de locuri de munca", a declarat presedintele si CEO-ul Siemens AG Joe Kaeser.Aceste angajamente au contribuit la incheierea acordului cu germanii, a precizat Kaeser.In pofida faptului ca Irakul detine una dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, populatia irakiana este afectata de slaba alimentare cu energie electrica, ceea ce a antrenat, in ultimele saptamani si luni, proteste pe alocuri sangeroase.