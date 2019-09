A doua fosta sotie a lui Berlusconi trebuie sa ii inapoieze magnatului 60 de milioane de euro de la divort

Ziare.

Aceasta decizie confirma sentinta data in favoarea lui Berlusconi, in noiembrie 2017, de Curtea de Apel din Milano, scrie presa italiana.Tribunalul Suprem considera ca Berlusconi si-a indeplinit obligatiile economice fata de fosta sotie, pe cand erau casatoriti. In plus, magistratii au considerat ca Lario nu a contribuit in niciun fel la averea fostului ei sot, asa ca cele 60 de milioane de euro pe care le-a primit trebuie inapoiate lui Berlusconi.Disputa dintre cei doi a inceput in mai 2009, cand ea a cerut divortul dupa ce in presa au aparut fotografii cu politicianul la petrecerea unei tinere in varsta de 18 ani.Berlusconi si Lario au avut o relatie de 30 de ani, iar timp de 19 ani au fost casatoriti. Au impreuna trei copii: Barbara (1984), Eleonora (1986) si Luigi (1988) . Din prima casnicie, Berlusconi mai are o fiica si un fiu: Marina (1966) si Pier Silvio (1969).In decembrie 2012, Tribunalul din Milano a stabilit ca Berlusconi trebuie sa plateasca o pensie alimentara de 3 milioane de euro pe luna, decizie contestata de politician. Patru ani mai tarziu, Tribunalul din Monza a scazut suma si a decis ca Berlusconi trebuia sa plateasca 1,4 milioane de euro pe luna fostei lui sotii.Suma, considerata excesiva de avocatii patronului Mediaset, a fost contestata si anulata in noiembrie 2017. La acea data, Curtea de Apel din Milano a stabilit ca Lario (pe numele real Miriam Raffaella Bartolini) trebuie sa inapoieze 45 de milioane de euro primiti pana la data respectiva ca pensie alimentara, dupa ce avocatii lui Berlusconi au demonstrat ca fosta actrita detinea lichiditati, bijuterii si proprietati in valoare de peste 16 milioane de euro. In plus, cei trei copii ai lor erau majori si se puteau intretine.