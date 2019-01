Silvio Berlusconi a anuntat ca va candida la europarlamentare

Ziare.

"La varsta frumoasa pe care o am, am decis dintr-un sentiment de responsabilitate sa merg in Europa, unde lipseste o perspectiva profunda asupra lumii", a declarat Silvio Berlusconi, in varsta de 82 de ani, in Sardinia.Referindu-se la situatia politica interna, Silvio Berlusconi a afirmat: "Este necesara schimbarea actualului Guvern, reprezentat, pe de o parte, de Miscarea Cinci Stele, condusa de oameni fara nicio experienta si fara competenta. Sunt precum stanga comunista din '94, doar ca au aceste mari defecte", a spus Berlusconi.