Andrei Pavel a observat o schimbare majora la Simona Halep

"Cneazul" spune ca Simona a inceput sa fie mult mai agresiva pe teren, iar acest lucru ii place."A fost un meci foarte, foarte bun facut de Simona Halep . Nu i-a dat nicio sansa lui Kontaveit. Cred ca Halep este favorita la castigarea turneului. Nu trebuie sa fii specialist ca sa vezi asta. Am vazut ca Simona se simte foarte bine, ca e sanatoasa si se misca foarte bine. Felul in care abordeaza fiecare punct e pozitiv. Are o placere in joc si asta face diferenta.Contra lui Kontaveit a servit foarte bine, in unghi. Vad ca ii place sa fie pe teren, are vointa. Lupta pentru fiecare punct. Si inainte lupta cu rautate pentru fiecare punct, dar acum vad ca-i face si placere. Asa se vede. Asta o face sa fie relaxata si sa isi faca jocul", a spus Pavel pentru Gsp Amintim ca Simona s-a calificat in semifinalele de la Australian Open , dupa ce a invins-o pe Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1.In semifinale, sportiva noastra se va duela cu Garbine Muguruza , aflata pe locul 31 in clasamentul WTA Partida din semifinale va avea loc joi, de la ora 6:30 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor directe este 3-2 in favoarea Muguruzei. Iberica a castigat toate cele trei partide pe hard court.C.S.