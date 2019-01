"Simona Halep se califica in optimile de la Australian Open dupa ce ii da o lectie de tenis lui Venus Williams"

Ziare.

Scorul a fost 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc, iar romanca lidera mondiala WTA o va infrunta acum pe sora mai mica a lui Venus, Serena Williams , in faza urmatoare de la Melbourne Simona Halep a evoluat impecabil in primul set al partidei cu Venus Williams, inceputa, e adevarat, intr-un mod mai echilibrat, in care Venus a condus cu 1-0 si 2-1, facand cateva puncte interesante si dandu-ne impresia ca ne va astepta o lupta pe muchie de cutit.Cel mai important atu in aceasta sesiune de seara de la Melbourne al romancei a fost de departe serviciul, primul serviciu mai exact, care a functionat cu o precizie de metronom si a fost in acelasi timp si foarte puternic, lidera mondiala WTA salvand multe puncte cu aceasta arma.Concret, de la acel 1-2 din debutul setului 1, au urmat sase game-uri la rand facute de Simona, care a dominat clar prima mansa, castigand-o cu scorul de 6-2, dupa 40 de minute de joc.Chiar daca Simona Halep a avut 1-0 cu break in fata in setul secund, Venus Williams a reechilibrat jocul, partida mergand apoi cap la cap pana la 3-3, marea sportiva din SUA parand ca este gata sa revina in partida.A luptat totusi pana la capat, pana la ultima minge, asa cum o stim cu totii pe tenismena de 38 de ani, insa Simona Halep s-a dovedit o tenismena cu un nivel mult mai ridicat in aceasta zi de sambata.Romanca a facut un break izvabitor pe finalul setului secund, s-a dus la 5-3 si meciul s-a incheiat in ovatiile publicului roman si nu numai, Simona Halep a pierdut doar 5 puncte la Williams, desi avusese mari probleme in primele doua tururi.A fost a treia victorie in intalnirile directe cu Venus Williams, iar scorul la general acum este 3-3, in timp ce in jocurile cu Serena, aceasta conduce cu un clar 8-1.Cel mai probabil, marea inclestare cu Serena Williams va avea loc luni, la o ora ce va fi anuntata ulterior de catre organizatori.11.28: Exceptional ultimul punct facut de Simona Halep, in ce moment al meciului, cand Venus se apropiase deja la 30-40, o rabufnire apoi de bucurie a romancei nascuta la Constanta, 5-3 si inca un game pana la victorie!!11.19: In continuare multa siguranta pe serviciul sau pentru Simona Halep, 3-3, continua sa domine sportiva noastra de pe locul 1 mondial WTA.11.15: 3-2 pentru sportiva americana, desi de la 40-0, Halep revenise frumos cu doua lovituri de kinograma. Ramane totusi prezenta in meci marea campioana de 38 de ani!11.12: Game perfect facut de Simona Halep acum, cel mai bun de pana acum, cu lovituri fara greseala, 2-2, cap la cap se merge acum.11.09: Game foarte lung in care Simona a avut mai multe sanse de break, din pacate nefructificate. Venus conduce pentru prima data de la 2-1 in setul unu.11.03: Si iata ca Venus Williams face pentru prima data break in acest meci, 1-1, rebreak rapid, Simona a obosit un pic.11.00: Desi incepuse mult mai bine acest game, Venus pierde si de data aceasta, Simona face break in debutul setului secund si a ajuns la 6 puncte facute consecutiv!10.47: Nou break realizat de Halep! 5-2, romanca joaca impecabil, este exacta si o surprinde de fiecare data pe Venus cu loviturile sale. Va servi imediat pentru set.10.32: Simona Halep isi face din nou serviciul cu multa autoritate, este 2-2, a pierdut insa doua puncte acum romanca pe propriul serviciu, fata de game-ul alb din debut.10.27: Venus Williams intoarce un game dificil, de la 15-40, romanca pierde din nou sansa de a castiga pe serviciul adversarei sale.10.22: 1-1, game alb facut de Simona pe propriul serviciu, inceput solid de meci al romancei.10.20: Prim game disputat intre cele doua, Simona a avut si sansa de break, dar pana la urma Venus castiga la debut. Se joaca puternic, cele doua jucatoare lovesc foarte tare in acest inceput de meci.10.08: A inceput incalzirea oficiala intre cele doua sportive, Venus va servi prima in aceasta partida.10.06: A intrat si Simona Halep in arena, multi romani prezenti s-au ridicat si si-au aclamat favorita, e o atmosfera frumoasa, arena e aproape plina.10.05: Venus Williams a fost anuntata de crainicul arenei si a fost ovationata la intrarea pe teren. Sportiva din SUA are doua finale jucate aici la Melbourne, la distanta de 14 ani una de alta!10.03: Si imaginile vin, cele doua sportive sunt inca la vestiare si asteapta sa primeasca un semnal din partea organizatorilor sa intre pe teren. Simona zambeste si face cateva miscari de incalzire si in culise.9.59: Asteptam sa primim primele imagini de la Melbourne cu sportivele care se pregatesc sa intre pe arena Margaret Court. Incep din nou emotiile pentru fanii tenisului din Romania!8.45: Din punct de vedere meteorologic, vestile sunt foarte proaste in Australia. Acolo inregistram un adevarat val de canicula extrem, temperatura ajungand in timpul noptii in anumite zone si la 35 de grade Celsius!8.40: Va prezentam scorurile inregistrate in toate cele 5 partide jucate intre Simona Halep si Venus Williams:8.36: Iata mai jos o prefata facuta de Ilie Nastase pentru aceasta partida. Fostul mare tenismen roman a mai vorbit si despre jocul per ansamblu facut de Simona la aceasta editie de AO:Este a sasea intalnire directa intre cele doua, iar Venus conduce la limita la acest capitol, scor 3-2, insa ultimele doua jocuri au fost castigate de Simona Halep, lidera mondiala WTA la 27 de ani.Simona poate juca in doua tururi consecutive la Australian Open cu ambele surori Williams, avand in vedere ca invingatoarea de aici va juca in fata Serenei in optimi, dupa cum puteti citi mai multe detalii in stirea de mai jos:Simona Halep a facut finala anul trecut la Australian Open si acum este vital ca ea sa avanseze cat mai mult in turneu pentru a nu pierde puncte, in ideea de a se mentine pe prima pozitie in clasamentul mondial.Venus Williams este pe 36 mondial la o varsta apreciabila, 38 de ani, ea avand in palmares 7 titluri de Mare Slem, 5 la Wimbledon si 2 la US Open Partida va fi televizata pe Eurosport.