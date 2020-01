Ce spune Anett Kontaveit inaintea meciului cu Simona Halep de la Australian Open

Ziare.

Kontaveit a declarat ca se asteapta la un meci de care pe care si promite ca va fi foarte agresiva."Simona este atat de puternica incat cred ca va trebui sa fac totul perfect pentru a o invinge. Nu am nimic de pierdut, ma voi bucura de acest meci. Abia astept meciul lcu Simona. Nu am mai jucat de cativa ani, dar este o jucatoare extraordinara.Va trebui sa joc cel mai bun tenis al meu. Are o constanta incredibila in joc. Se misca excelent, joaca incredibil. Cu siguranta va trebui sa ma ridic la acest nivel si sa fiu agresiva", a spus Kontaveit.In optimile de finala, Kontaveit a trecut de Iga Swiatek cu 6-7 (4), 7-5, 7-5 dupa aproape trei ore de joc. Simona Halep si Anett Kontaveit s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA , iar scorul este egal, 1-1.La turneul de la Miami a invins-o cu 6-3, 6-0, iar la cel de la Roma a pierdut cu 6-2, 6-4.Partida din sferturile de finala va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.