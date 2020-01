Ce spune Garbine Muguruza despre Simona Halep dupa semifinala de la Australian Open

Ziare.

com

Tenismena iberica, care sambata va disputa finala feminina a Grand Slam-ului de la Melbourne, spune ca se astepta la un meci greu si ca Simona e o jucatoare foarte buna, care a pus-o in dificultate de fiecare data cand s-au intalnit."Am avut o adversara dificila. Simona e o jucatoare foarte buna si de fiecare data cand am jucat cu ea a fost un meci fizic, de durata. Stiam ca va fi si foarte cald, asa ca a fost o zi grea", a spus Garbine Muguruza."Primul set a fost foarte lung si am stiut ca va fi cheia meciului. Am fost fericita ca am jucat solid si am profitat de sansele mele", a adaugat aceasta.4-2 a devenit scorul la intalnirile directe dintre Garbine Muguruza si Simona Halep.Simona Halep a fost invinsa de Garbine Muguruza, joi dimineata, in semifinalele de la Australian Open 2020.Reprezentanta noastra a cedat in doua seturi, scor 6-7 (8), 5-7.In finala feminina de la Melbourne se vor infrunta Garbine Muguruza si Sofia Kenin.Pentru Simona a fost cea de-a doua prezenta in semifinalele Grand Slam-ului de la Antipozi, in 2018 ajungand pana in ultimul act, pierdut contra danezei Caroline Wozniacki.I.G.