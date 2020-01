Ce spune Simona Halep despre accidentarea suferita la Australian Open

Ziare.

com

Ea si-a amintit ca in 2018, atunci cand a ajuns pana in finala, a inceput turneul cu o accidentare si spera ca acum sa repete experienta.In ceea ce priveste lovitura, ea spune ca incheietura este dureroasa, dar ca nu ii da prea multa importanta, semn ca nu este nimic serios."Daca imi amintesc bine, in 2018 a fost la fel. Poate ca pot repeta parcursul de atunci! Nu se stie niciodata, dar nu vreau sa ma gandesc atat de departe. Da, incheietura ma doare putin insa nu ma gandesc prea mult la asta. Vreau doar sa ma recuperez si sa ma calmez. Trebuie sa ma recuperez pentru meciul din turul II", a spus Simona la Eurosport.Simona Halep a cazut in primul set al intalnirii cu Brady de la Australian Open Incercand sa loveasca o minge lunga, s-a impiedicat si a cazut pe spate. Ea s-a sprijinit in mana si a avut nevoie de un bandaj pe incheietura pentru restul partidei.Accidentarea nu este insa serioasa, ea reusind sa se impuna fara emotii mari in setul secund si sa isi adjudece victoria.M.D.