Cine e adversara Simonei Halep de la Australian Open: Romanca da peste cea mai colerica jucatoare din lume

Subdued, by Putintseva standards.



She faces Halep in the #AusOpen R3. pic.twitter.com/kPuAghkbl6 - Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 23, 2020

In ultimii ani, jucatoarea din Kazahstan s-a remarcat prin mai multe momente atipice pe terenul de tenis.De altfel, caracterul vulcanic al Putintsevei a iesit la iveala si dupa victoria de astazi cu Danielle Rosse Collins, pe care a sarbatorit-o extrem de galagios, asa cum se poate observa si in imaginile de mai jos.Apoi, cand pierde, kazaha obisnuieste sa se manifeste nesportiv. Uneori le strange mana prea puternic adversarelor la fileu, la finalul meciului, alteori nu o face deloc.Tocmai din acest motiv, Putintseva si-a atras si antipatia jucatoarelor din circuit."Nu este admisibil sa faci asa ceva! Ar trebui sa aiba mai mult respect fata de adversare", a spus Wozniacki despre Putintseva.Dar sportiva cu origini rusesti nu are o relatie prea buna nici macar cu propriul anttrenor. In 2017, la turneul de la New Haven , s-a rastit fara menajamente la acesta."Esti prost! Nu ma incurajezi niciodata dupa ce castig un punct! Tu doar stai acolo si te uiti la videoclipuri cu planeta Pamant! Esti nebun! Am avut un game lung, tu doar stai si nu aplauzi niciodata!", a tunat Putintseva.Ea a avut un moment tensionat si la un meci cu Sorana Cirstea . A vrut sa traga de timp si a scos-o din sarite pe sportiva noastra. Apoi, a sustinut ca nu mai vrea sa joace pentru ca e prea intuneric. "Ce mai vrei acum?", a oftat nemultumita Sorana.Partida dintre Simona si Yulia Putintseva va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost inca stabilita, in direct pe Ziare.com.C.S.