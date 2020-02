Concluzia trasa de presa din Spania dupa evolutia Simonei Halep de la Australian Open

Ziare.

Portalul Punto de Break a remarcat ca Simona Halep si Ashleigh Barty au fost singurele jucatoare ce si-au respectat statutul de favorite la Melbourne "Romanca si australianca au fost din nou cele mai constante jucatoare. Ele au un stil de joc ce le permite sa fie competitive indiferent de suprafata.Chiar daca nu si-au indeplinit obiectivul cu un final de vis, Halep si Barty trebuie sa paraseasca Australia cu sentimente pozitive", a comentat sursa citata.Amintim ca Simona Halep si Ashleigh Barty au parasit Australian Open 2020 in faza semifinalelor.Simona Halep a fost invinsa de Garbine Muguruza , in timp ce Barty a pierdut in fata Sofiei Kenin.C.S.