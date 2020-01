Cum arata cotele pentru castigatoarea Australian Open dupa stabilirea sferturilor de finala

Ziare.

Simona Halep, ajunsa in sferturile de finala dupa ce a invins-o luni dimineata pe Elise Mertens, e vazuta cu prima sansa la castigarea Grand Slam-ului de la Melbourne.3 e cota pentru un triumf al Simonei, aceeasi cota pe care a primit-o si liderul WTA, Ashleigh Barty.Cu sansa a treia la castigarea turneului de la Antipozi e vazuta Petra Kvitova, al carei succes e cotat cu 5.1. Simona Halep 3-. Ashleigh Barty 33. Petra Kvitova 54. Garbine Mugruza 5.55. Sofia Kenin 96. Anastasia Pavlyuchenkova 107. Anett Kontaveit 228. Ons Jabeur 40In sferturile de finala feminine de la Australian Open se intalnesc:Sofia Kenin vs Ons JabeurAshleigh Barty vs Petra KvitovaSimona Halep vs Anett KontaveitGarbine Muguruza vs Anastasia PavlyuchenkovaAnul trecut, Australian Open a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala cu Petra Kvitova.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.