Cum arata culoarul Simonei Halep dupa rezultatele neasteptate inregistrate sambata la Australian Open

Tenismena romana o va intalni in optimile de finala pe favorita numarul 16, Elise Mertens.In cazul unei victorii, Simona va da piept apoi in sferturile de finala cu invingatoarea "optimii" dintre favorita numarul 28, Anett Kontaveit, si poloneza in varsta de 18 ani, Iga Swiatek.In semifinale, constanteanca ar putea avea o misiune mai dificila, Elina Svitolina, Kiki Bertens si Angelique Kerber fiind cele mai periculoase adversare pe care le poate intalni.Pe partea superioada a tabloului de la Melbourne, favorita la prezenta in finala e ocupanta primului loc in clasamentul WTA, Ashleigh Barty.Elise Mertens;Anett Kontaveit sau Iga Swiatek;Elina Svitolina, Kiki Bertens sau Angelique Kerber (posibil);Ashleigh Barty, Petra Kvitova sau Sofia Kenin (posibil).Karolina Pliskova, Belinda Bencic si Donna Vekic au fost eliminate surprinzator, sambata, in turul trei de la Australian Open.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.