Cum arata culoarul Simonei Halep la Australian Open dupa ultimele rezultate

In cazul in care va trece de Yulia Putintseva in turul 3, sportiva noastra se va duela in optimile de finala cu invingatoarea dintre Elise Mertens (favorita 16) si Cici Bellis (600 WTA ).Apoi, daca va ajunge in sferturile de finala, in calea Simonei Halep va aparea una dintre Belinda Bencici (favorita 6), Anett Kontaveit (favorita 28), Donna Vekici (favorita 19) sau Iga Swiatek.In ce priveste posibila adversara din semifinale, Simona Halep ar putea da peste una dintre Elina Svitolina, Garbine Muguruza , Zarina Diyas, Kiki Bertens, Camila Giorgi, Angelique Kerber , Anastasia Pavlyuchenkova sau Karolina Pliskova Pana sa ajunga spre fazele superioare, Simona trebuie mai intai sa treaca de Yulia Putintseva, aflata pe locul 38 WTA Partida va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.Meciul va fi transmis in direct de Ziare.com.C.S.