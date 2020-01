Darren Cahill a facut o larga prefata a partidei in care Simona Halep va evolua in optimile de la Australian Open

Ziare.

Cele doua vor evolua in prima partida a sesiunii de zi de pe Rod Laver Arena, intr-un joc ce va fi transmis LIVE text, faza cu faza, pe site-ul Ziare.com."Simona e foate bine, se antreneaza, si-a consolidat increderea dupa meciul jucat ieri cu Putintseva. Iubeste sa joace aici, in Australia, va juca impotriva lui Mertens acum, ele s-au mai intalnit inainte de cateva ori, dar ea are incredere, se simte bine, este pregatita, am facut o pregatire de trei saptamani la Dubai, asa ca este gata de aceasta provocare. Sunt antrenorul ei cu norma intreaga, vorbim despre tactica, despre ce trebuie sa faca pe teren, dar cand jucatorul tau evolueaza bine, cel mai bun lucru pe care-l poti face ca antrenor este sa te dai la o parte. La Adelaide nu a jucat atat de bine si am petrecut apoi pe teren vreo 3-4 zile pentru a vedea ce a facut gresit si sa schimbe acele aspecte.Anul acesta, daca devin "sacul ei de box" este bine, pentru ca este pentru o cauza caritabila. Simo va dona cateva sute de dolari daca face asta si de obicei nu reactionez prea bine, dar de data asta are liber pentru ca banii merg catre o cauza buna. Ea se distreaza copios", puncta Cahill intr-un interviu mai pe larg facut pentru revista australiana Wide World of Sports , interviu citat de televiziunea EuroSport Sportiva noastra conduce cu 2-1 la victorii in meciurile directe cu Mertens, 17 WTA , insa ultima confruntare a fost castigata de belgianca, in 2019, in finala turneului de la Doha Halep va evolua de la ora 2 dimineata cu Mertens, ora locala a Romaniei, luni dimineata, pentru un loc in sferturile de la AO, acolo unde poate da peste Swiatek sau Kontaveit.Toate partidele Simonei Halep de la Australian Open , primul turneu de Mare Slem al anului, vor fi LIVE pe Ziare.com.Citeste si:D.A.