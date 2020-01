Elise Mertens, despre meciul cu Simona Halep din optimile de finala de la Australian Open

Ziare.

com

Tenismena din Belgia, aflata pe locul 17 in clasamentul WTA, se asteapta la un meci foarte dificil."Va fi un meci foarte dificil, dar sunt fericita ca am ajuns in optimile de finala si o sa ma pregatesc. Acum insa vreau sa ma bucur de aceasta calificare", a spus Elise Mertens la interviul oferit dupa meciul castigat cu CiCi Bellis."Fiecare adversara e diferita asa ca fiecare zi e diferita. O sa dau 100% in fiecare meci", a adaugat aceasta.Citeste si: Simona Halep, despre adversara din optimile de finala de la Australian Open Simona Halep si Elise Mertens s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1, insa ultima partida directa a fost castigata de belgianca in finala de anul trecut de la Doha:2018, Madrid: 6-0, 6-3 pentru Simona;2018, Roland Garros: 6-2, 6-1 pentru Simona;2019, Doha: 3-6, 6-4, 6-3 pentru Elise.Meciul din optimi dintre Simona Halep si Elise Mertens se va disputa luni, la o ora ce va fi anuntata ulterior e organizatori.I.G.