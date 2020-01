Elise Mertens explica de ce a pierdut meciul cu Simona Halep: E pentru prima data cand mi se intampla asta

Ziare.

Mertens spune ca e foarte multumita de jocul sau si spune ca a pierdut doar pentru ca Simona a facut un meci aproape perfect."Evident ca sunt un pic dezamagita, dar cred ca am jucat bine. Am jucat meciul pe care trebuia sa-l joc! Trebuia sa fiu agresiva, sa-mi fac treaba si sa vin la fileu deoarece ea este foarte puternica de pe linia de fund. E pentru prima data cand mi se intampla asta, sa pierd cu o jucatoare de top dupa ce am reusit 36 de lovituri castigatoare! Poate ca am comis prea multe greseli nefortate (38 - n.red.) in anumite momente, dar trebuia sa-mi asum riscuri. Am luptat pana la final. In setul secund am revenit, dar ea are multa experienta.E mare pacat ca am dat peste Simona atat de rapid deoarece, la nivelul la care am jucat, puteam ajunge departe. Asta e, asa a fost sa fie tragerea la sorti. Cand joci cu Halep, care e foarte solida, comite putine greseli si are multa incredere, atunci lucrurile devin complicate", a spus Elise Mertens intr-o conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens (17 WTA ), cu 6-4, 6-4.Sportiva noastra se va duela in sferturile de finala cu estona Anett Kontaveit , aflata pe locul 31 in clasamentul WTA Partida dintre Simona si Kontaveit va avea loc miercuri, de la ora 2:00, in direct pe Ziare.com.In urma rezultatelor de la Australian Open C.S.