Favorita surpriza la castigarea primului Grand Slam al anului: Iata cotele la pariuri

Bookmakerii o vad favorita la castigarea turneului de la Antipozi pe Bianca Andreescu.7 e cota pentru un triumf al adolescentei de origine romana.Urmeaza Serena Williams, cu cota 8, si reprezentanta gazdelor Ashleigh Barty, cu cota 10.Castigatoarea de anul trecut, Naomi Osaka, porneste cu sansa a 4-a, avand cota 12, in timp ce Simona Halep se afla pe locul 5 in preferintele caselor de pariuri, cu cota 13.1. Bianca Andreescu 7.002. Serena Williams 8.003. Ashleigh Barty 10.004. Naomi Osaka 12.005. Simona Halep 13.006. Karolina Pliskova 17.00-. Elina Svitolina 17.008. Madison Keys 18.009. Belinda Bencic 20.0010. Petra Kvitova 22.0020 ianuarie - 2 februarie e perioada in care se va desfasura Australian Open 2020.Anul trecut, Grand Slam-ul australian a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala cu Petra Kvitova.I.G.