Garbine Muguruza, despre semifinala cu Simona Halep de la Australian Open

Muguruza a afirmat ca se asteapta la o partida dificila, dar crede in sansele ei."Sunt foarte incantata sa joc maine din nou. O iau meci cu meci si vom vedea ce va fi. Cred ca va fi un meci dificil cu Simona, asa e mereu cand joci cu o sportiva din top 5.E o semifinala si ma astept la un meci dificil. Ma astept la o noua lupta dificila. Simona e foarte solida, are un joc consistent de cativa ani", a spus Muguruza la conferinta de presa.Amintim ca Simona s-a calificat in semifinalele de la Australian Open , dupa ce a invins-o pe Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1.In semifinale, sportiva noastra se va duela cu Garbine Muguruza , aflata pe locul 31 in clasamentul WTA Partida din semifinale va avea loc joi, de la ora 6:30 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor directe este 3-2 in favoarea Muguruzei. Iberica a castigat toate cele trei partide pe hard court.C.S.