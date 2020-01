Harriet Dart, despre confruntarea cu Simona Halep din turul doi de la Australian Open

Ziare.

Jucatoarea din Marea Britanie, ajunsa pe tabloul principal de la Melbourne dupa ce-a trecut de calificari, se asteapta la un meci greu, dar pe care il priveste ca pe o mare oportunitate."Sunt fericita ca am trecut de primul tur, e o mare oportunitate pentru mine s-o infrunt pe campioana de la Wimbledon. Ma simt bine din punct de vedere fizic si sunt mandra de cum m-am descurcat astazi", a spus Harriet Dart la Eurosport."E o campioana incredibila, ma asteapta un meci greu. Va fi o alta oportunitate sa vad la ce nivel ma aflu cu jocul", a adaugat tanara jucatoare britanica (23 de ani).Vezi si: Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Australian Open: "Nu stiu cu cine joc!" Va fi prima confruntare directa intre Simona Halep si jucatoarea aflata pe locul 164 in ierarhia WTA.Meciul dintre Simona Halep si Harriet Dart va avea loc joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.I.G.