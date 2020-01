Harriet Dart, laudata dupa meciul cu Simona Halep: Iata ce scriu publicatiile din Marea Britanie si WTA

Ziare.

Jurnalistii britanici considera ca Harriet Dart a pus-o in dificultate pe Simona, chiar daca scorul nu indica asta."Harriet Dart a aratat mult spirit de lupta in infrangerea suferita in fata Simonei Halep. A evitat o infrangere asemanatoare cu cea suferita in urma cu 12 luni la Maria Sharapova (6-0,6-0 - n.red.) printr-o revenire care a pus-o in dificultate pe Halep, de la 5-1 la 5-4" -"Harriet Dart devine ultima tenismena din Marea Britanie care paraseste Australian Open. Dart nu putea s-o puna in dificultate pe campioana de la Wimbledon, insa a oferit o prestatie buna pe Rod Laver Arena" -"Dart s-a luptat din greu cu Simona Halep, care a avut nevoie de patru mingi de meci pentru a se impune cu 6-2, 6-4, in 77 de minute" -De asemenea, WTA a remarcat ca Simona a avut ceva de furca in meciul care a consemnat cea de-a 90-a ei victorie intr-un turneu de Grand Slam."Campioana de la Wimbledon, Simona Halep, a avut un examen dificil cu Harriet Dart. E cea de-a 90-a victorie la un Grand Slam pentru Simona, insa n-a fost obtinuta cu usurinta, chiar daca scorul poate sugera asta" -Vezi si: Mats Wilander, ingrijorat dupa victoria Simonei Halep de la Australian Open Simona Halep a obtinut calificarea, joi, in turul trei de la Australian Open.Tenismena noastra, finalista in urma cu doi ani la Melbourne, a trecut in runda a doua de britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Harriet Dart, care a durat o ora si 17 minute.In turul trei, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Danielle Collins si Yulia Putintseva.I.G.