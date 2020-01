Ilie Nastase, despre eliminarea Simonei Halep de la Australian Open: Ce dezavantaj crede ca a avut tenismena noastra

Ziare.

Acesta considera ca Simona a fost dezvantajata de faptul ca pana in penultimul act al turneului de la Melbourne a avut parte de meciuri cu adversare slab cotate."Mi s-a parut ca n-a jucat rau, a jucat destul de bine, totul s-a decis la cateva puncte. Daca reusea sa fructifice mingile de set din prima parte, probabil ca meciul decurgea altfel. Nu stiu de ce avem noi asteptari sa joace ofensiv, asta e stilul ei. Are un stil defensiv-agresiv, dar in nici un caz ofensiv. Nu ii convin adversarele care lovesc tare, gen Muguruza", a spus Ilie Nastase pentru Gazeta Sporturilor "Fata de ce a aratat ea in turneu, de lucrurile bune, constatarea mea e ca azi nu i-a functionat nici serviciul ca pana acum. Cred ca a dezavantajat-o faptul ca a avut meciuri prea usoare, pana in semifinala n-a avut adversare cu adevarat tari, care s-o testeze", a adaugat fostul mare tenismen roman.Simona Halep a fost invinsa de Garbine Muguruza, joi dimineata, in semifinalele de la Australian Open 2020.Reprezentanta noastra a cedat in doua seturi, scor 6-7 (8), 5-7.In finala feminina de la Melbourne se vor infrunta Garbine Muguruza si Sofia Kenin.Pentru Simona a fost cea de-a doua prezenta in semifinalele Grand Slam-ului de la Antipozi, in 2018 ajungand pana in ultimul act, pierdut contra danezei Caroline Wozniacki.