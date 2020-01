Ilie Nastase, dupa victoria Simonei Halep de la Australian Open: "Nu trebuie sa ne imbatam cu apa rece"

Ziare.

Fostul mare tensimen roman e de parere ca greul va incepe abia din turul trei."Nu trebuie sa ne imbatam cu apa rece dupa prima victorie, deoarece un asemenea turneu de Grand Slam este lung si istovitor. Am mare incredere in Darren si sunt convins ca el i-a facut Simonei un program perfect. Halep trebuie sa mearga cat mai repede la recuperare si trebuie sa incerce sa-si dozeze energia cat mai bine", a spus Ilie Nastase pentru Prosport "Dupa parerea mea turneul adevarat pentru Simona Halep incepe abia de prin al treilea tur. Acum a fost doar un meci de incalzire. Daca Halep face tot ce a stabilit cu Darren eu cred ca poate sa ajunga departe. Sper sa nu mai treaca si prin emotiile unei accidentari", a mai adaugat acesta.7-6 (5), 6-1 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Jennifer Brady, din primul tur de la Australian Open 2020.In runda urmatoare, Simona o va infrunta pe britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.