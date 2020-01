Incep meciurile pe bani grei la Australian Open: Miza financiara a partidei Simona Halep - Yulia Putintseva

Ziare.

In cazul in care va castiga aceasta partida, Simona va avea asigurat un cec in valoare de 300 de mii de dolari australieni, echivalentul a 206.000 de dolari americani.In schimb, daca va fi invinsa de Putintseva, Simona va ramane cu un cec in valoare de 180 de mii de dolari australieni, echivalentul a 123 de mii de dolari americani.Amintim ca Simona s-a calificat in turul 3 de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Harriet Dart cu 6-2, 6-4.Pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu Yulia Putintseva, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Partida va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.