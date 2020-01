Ion Tiriac a donat o suma impresionanta si o provoaca pe Simona Halep: E cea mai mare catastrofa, mingea e la tine (Video)

Ziare.

com

Omul de afaceri a donat inca 100 de mii de dolari si o provoaca pe Simona Halep sa faca acelasi lucru."Din nefericire, Australia trece printr-o problema enorma. Cea mai mare catastrofa naturala din ultimi zeci si zeci de ani! Iar noi, cei care am fost acolo, am jucat acolo, dar si cei care auzim de ce se intampla acolo, suntem alaturi de ei! Focul continua! Australia are nevoie de ajutor.Fundatia Tiriac a donat astazi inca 100 de mii de dolari tenisului australian, care o sa-i foloseasca in acest scop, de a ajuta victimele. Eu servesc aceasta minge astazi direct Simonei, la Melbourne ! Australia are nevoie de ajutor, hai sa fim alaturi de ei! Simona, mingea e la tine!", a spus Tiriac intr-o inregistrare.In urma cu zece zile, Ion Tiriac donase inca 54 de mii de dolari prin intermediul fundatiei sale.Pe de alta parte, Simona Halep a anuntat ca va dona cate 200 de dolari de fiecare data cand il va supara pe Darren Cahill in Australia.C.S.