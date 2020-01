Justine Henin, despre esecul Simonei Halep: Aici s-a facut diferenta

Ziare.

Henin spune ca diferenta in acest meci s-a facut la serviciu."Simona a fost frustrata, a avut mingi de set. Diferenta in acest meci s-a facut la serviciu. Garbine a servit fantastic pe mingile de break si a anulat sansele Simonei.Eu ma asteptam ca Simona sa schimbe un pic ritmul si cred ca putea face diferenta daca folosea mai mult top spin. Ma asteptam sa fi facut pasul in fata si sa-si surprinda adversara", a spus Henin la EuroSport.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de iberica Garbine Muguruza la capatul unui meci electrizant.Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.In urma evolutiei de la Australian Open , sportiva noastra va urca pe locul 2 in clasamentul WTA Pentru parcursul de la Melbourne , Simona va incasa un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.In finala de sambata, Garbine Muguruza o va intalni pe americanca Sofia Kenin.C.S.