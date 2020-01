LIVE Simona Halep, in sferturile de finala de la Australian Open

Ziare.

Desfasurarea intalnirii:*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe la ora 02:10Partida se joaca pe arena Rod Laver si e televizata de Eurosport.Simona Halep si jucatoarea aflata pe locul 31 in ierarhia WTA s-au mai intalnit pana in prezent de doua ori, ambele dispute fiind castigate de sportiva noastra:2017, Miami: 6-3, 6-0;2017, Roma: 6-2, 6-4.Parcursul celor doua la Australian Open 2020:7-6 (5), 6-1 cu Jennifer Brady;6-2, 6-4 cu Harriet Dart;6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva;6-4, 6-4 cu Elise Mertens.6-0, 6-2 cu Astra Sharma;6-2, 4-6, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo;6-0, 6-1 cu Belinda Bencic;6-7 (4), 7-5, 7-5 cu Iga Swiatek.Castigatoarea va juca in semifinale cu invingatoarea "sfertului" dintre Garbine Muguruza si Anastasia Pavlyuchenkova.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.